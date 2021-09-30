Больных ОРВИ будут сразу "экспресс-тестировать" на коронавирус в Москве

Всем жителям и гостям Москвы, имеющим симптомы ОРВИ, будут проводить экспресс-тестирование на антиген к Covid-19, такое сообщение опубликовано в Telegram-канале социального комплекса российской столицы.

"С 1 октября всем пациентам с симптомами ОРВИ в обязательном порядке будет проводиться экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу", - сказано в нем.

Руководитель Оперштаба Москвы Анастасия Ракова уточнила, что положительный результат теста будет рассматриваться как подтвержденный случай коронавируса, такие пациенты сразу будет начнут получать лекарственные препараты, им предложат заполнить согласие на самоизоляцию. В результате фактически лечение будет начато в тот же день.

Время обработки экспресс-теста - 10-20 минут. При положительном результате его возьмут у тех, кто живет с заболевшим. ПЦР-тестирование также будет выполняться.