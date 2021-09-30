44 дня Отечественной войны Азербайджана: день четвертый, 30 сентября 2020 года

Год назад, 27 сентября 2020 года начались последние боевые действия Карабахской войны, получившие название Отечественной войны Азербайджана. В тот день оккупационные силы Армении обстреляли по всему фронту и всей границе двух стран позиции азербайджанской армии и мирные населенные пункты, в Баку было принято решение начать широкомасштабную контрнаступательную операцию против захватчиков для обеспечения безопасности граждан. "Вестник Кавказа" предлагает читателям проследить ход 44 дней Отечественной войны Азербайджана так, как он освещался год назад.

Четвертый день войны, 30 сентября 2020 года, начался с призыва Совета Безопасности ООН к немедленному прекращению огня. При этом СБ ООН не стал подтверждать собственные резолюции 1993 года с требованиями вывести оккупационные войска Армении с территории Азербайджана. Позднее с тем же призывом к Азербайджану и Армении обратился ЕСПЧ.

К утру были уничтожены позиции двух батальонов оккупационной армии на северо-восточном участке фронта. Захватчики ответили на это сфокусированным артиллерийским обстрелом Тертера, в первые же часы атаки пострадали 7 человек. Позднее возобновился обстрел населенных пунктов Геранбойского района. Потери оккупантов к началу четвертого дня войны оценивались в 2300 человек.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил не обращаться в ОДКБ за помощью, понимая, что ни одна из стран организации не станет помогать Еревану оккупировать земли Азербайджана. Также он сообщил, что не думает о вводе международных миротворцев на азербайджанскую территорию.

К 9:00 утра на Агдам-Тертерском направлении была окружена крупная группировка оккупационных войск, удерживавшая северо-восточный участок "линии Оганяна". К 12:00 был разгромлен командный пункт артиллерийского полка 18-й мотострелковой дивизии ВС Армении, что парализовало управление оккупационными силами. Были уничтожены резервы захватчиков, прибывающие из Армении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева впервые посетили раненных в боях военных, на встрече азербайджанский лидер подчеркнул, что в нагорно-карабахском конфликте настал момент истины. ФИФА отреагировала на гибель юного азербайджанского футболиста Шахрияра Гурбанова, убитого артиллерийским снарядом вместе со всей семьей во время обстрела ВС Армении села Гашалты.

К 15:00 началось контрнаступление освободительной армии на Агдере. Тогда же премьер-министр Грузии Георгий Гахария предложил провести переговоры между Азербайджаном и Арменией в Тбилиси, а Германия предложила России и Турции выступить посредниками в завершении войны. Число погибших от обстрелов ВС Армении мирных жителей Азербайджана выросло до 14 человек, в прифронтовых населенных пунктах пострадали 9 школ.

Около 17:00 стало известно о первом с начала активных боевых действий применении оккупационными войсками ракет средней дальности "Точка-У" - в дальнейшем именно ими будут обстреливаться удаленные от фронта азербайджанские города. При этом Минобороны РА распространяло фейки об участии в боях турецких истребителей.

Незадолго до 19:00 было захвачено боевое знамя и документы одного из оккупационных батальонов под Агдере, Минобороны АР отчиталось о ходе боевых действий за день. МИД РФ предложил главам МИД Азербайджана и Армении провести переговоры в Москве. Ближе к 21:00 появились кадры ликвидации армянских СЗО "Град". Баку вновь обратил внимание на использование Ереваном в боях наемников.

Таким образом, в четвертый день войны происходило постепенное продвижение азербайджанских войск вглубь оккупационной зоны, началась ликвидация резервов захватчиков, прибывающих из Армении. Ереван, в свою очередь, сосредоточился на обстреле Тертера и производстве фейков для прикрытия собственных военных преступлений.