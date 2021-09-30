Российские военные в ходе учений ликвидировали условных боевиков в горах Таджикистана

Военнослужащие крупнейшего российского сухопутного соединения, дислоцированного за рубежом, провели тактические учения в горах Таджикистана, - сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"По замыслу учения разведкой в горах был замечен отряд незаконного вооруженного формирования, двигающийся по горному серпантину в сторону населенного пункта. Мотострелки сорвали планы "боевиков", нанеся внезапный удар с фланга", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Экипажи модернизированных бронетранспортеров БТР-82, которые поддерживали огнем снайперские подразделения, вооруженные 12,7-мм снайперскими винтовками "Корд-М", уничтожили отряд огнем из 30-мм автоматических пушек на подступах к городу, - добавили в ЦВО.

В октябре военнослужащие военной базы примут участие в трех совместных учениях с воинскими контингентами государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности, которые также пройдут на территории Таджикистана.