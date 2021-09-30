Генерал Милли: США проиграли войну в Афганистане

Американская армия потерпела поражение в войне в Афганистане, об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли на слушаниях в Сенате.

"Эта война стала для нас стратегическим провалом. Но мы ее проиграли не в последние 20 дней и даже не в последние 20 месяцев", - цитирует его "Интерфакс".

Генерал уточнил, что американская сторона смогла взять верх над террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещена в РФ), но не сумела предотвратить приход к власти движения "Талибан" (запрещено в РФ), так что исход войны в Афганистане оказался далек от желаемого.

Милли пояснил, что Вашингтон принял ряд ошибочных стратегических решений, все вместе они и привели к провалу операции в Афганистане.