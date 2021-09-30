В столичный регион пришла золотая осень

Сегодня, в последний день сентября, в столичном регионе будет преобладать высокое давление, осадков не будет, а температура воздуха составит до плюс 12 градусов, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится практически центром скандинавского антициклона, в такой обстановке осадки маловероятны, но из-за инверсии, когда атмосфера как бы переворачивается с ног на голову, будет немало слоистых облаков. При этом климатический фон останется в пределах климатической нормы последнего дня сентября. То есть ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, температура плюс 10-12 в столице, плюс 8-13 в Подмосковье", - рассказал Тишковец, передает РИА Новости.

В регионе ожидается свежий северный ветер, скорость которого составит 1-6 м/с, атмосферное давление будет меняться мало и останется достаточно высоким - 762 мм рт ст, что на 17 единиц выше нормы, - добавил синоптик.