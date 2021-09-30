Обсуждение исправленного мастер-плана пройдет в Астрахани

В Астрахани в Институте развития образования "Платформа" 6 октября представят мастер-план агломерации, авторы которого учли предложения жителей города. Об этом сообщают СМИ.

Как передает АиФ-Астрахань, международный конкурс по разработке мастер-плана астраханской агломерации был запущен в марте, его участниками стали в том числе жители стран ближнего и дальнего зарубежья.

Победитель определился через несколько месяцев, им оказалась команда под лидерством ГАУ "Институт генплана Москвы". В ее работе участвуют пять компаний: ООО АПБ "ИД" (Астрахань), АО "Найт Фрэнк" (Москва), ООО "АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АСАДОВА" (Москва), CITYTHINKING S. L. (Севилья, Испания), Аверин А.В. (Астрахань).

Согласно проекту, в областном центре будут созданы каспийский культурно-образовательный кластер, откроются новые парки и скверы. Особое внимание будет уделено благоустройству Городского острова.

В числе других важных аспектов мастер-план предполагает развитие транспортной инфраструктуры, строительство дорог и реализацию инвестпроектов.

Изначально астраханцы со скепсисом восприняли документ, им дали возможность оставить замечания и пожелания на платформе "Мы - астраханцы".

Итоги подведут 6 октября, когда жителям города представят отредактированную версию.