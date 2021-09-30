Вильфанд: лето вернется в центр Европейской России

В начале следующей недели температура воздуха в центре Европейской России может превысить 15 градусов, солнце будет еще активным, а при ясной погоде вполне можно будет позагорать, - сообщил глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Днем даже можно загореть, это такое осеннее солнце. При чистом небе вполне можно загорать, ветер слабенький, давление очень высокое. До конца этой недели и до начала следующей будет стоять антициклон. Антициклон стационарный, и, даже когда он будет разрушаться, процесс будет долгим. Погода - от 10 до 15 тепла, и не исключено, что в начале следующей недели столбик термометра преодолеет 15-градусную отметку. Солнце еще активное", - рассказал Вильфанд, добавив, что "золотая осень" пришла с прозрачным и чистым воздухом, который принес арктический антициклон, передает РИА Новости.

Между тем холодная погода ждет в ближайшие два дня Поволжье и Урал, затем очаг отрицательной аномалии сместиться восточнее, а западная часть Европейской территории будет теплеть, в Москве и области температура будет около нормы, - отметил Вильфанд, пояснив: антициклон огромный и занимает всю европейскую территорию России.