Приложение "Парковки Краснодара" обновят в октябре

Глава краснодарской компании "Городские парковки" Дмитрий Передерей сообщил, что в октябре в городе заработает обновленная мобильная версия приложения по оплате муниципальных парковок.

"В октябре мы ангажируем выпуск нового мобильного приложения. Это действительно будет современнейшее мобильное приложение, которое будет полностью отображать все требования текущего времени - это возможность использования Apple Pay и Google Pay, это возможность постоплаты, это возможность мультисессионности. Это возможность добавить в мобильное приложение несколько автомобилей", - рассказал он во время главной городской планерки, пишут "Кубанские новости".

Также глава "Городских парковок" добавил, что с автолюбителями будет проводиться разъяснительная работа по способам оплаты парковки.

Плату за услуги муниципальных парковок в Краснодаре снова взимают с 18 июня 2020 года.