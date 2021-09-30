Выплата "школьных" пособий в России может стать ежегодной

Выплаты пособий на подготовку детей к школе могут стать ежегодными – выплачивать семьям по 20 тыс рублей каждый год за счет средств маткапитала предложила Счетная палата, - говорится в отчете ведомства.

"Учитывая, что в соответствии с поручением президента Российской Федерации единовременная выплата к школе предусмотрена только на 2021 год, было бы целесообразно рассмотреть возможность предоставления семьям ежегодно такой выплаты в размере 20 тыс рублей за счет средств МСК", - говорится в отчете Счетной палаты, передает РИА Новости.

Отмечается, что расходы федерального бюджета на эти цели, по предварительной оценке, составят около 60 млрд рублей в год. В то же время траты на подготовку ребенка к школе в целом по России по состоянию на апрель 2021 года составляют 19,3 тыс рублей на мальчика и 23,8 тыс рублей на девочку, что эквивалентно 35% и 43% среднемесячной номинальной начисленной заработной платы, - подчеркнули в ведомстве.