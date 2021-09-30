Эрдоган рассказал о покупке российских С-400 - СМИ

Покупка ЗРС С-400 у России была вынужденной - Турции бы не пришлось закупать у России системы ПВО, если бы США продали ей комплексы Patriot, - пишет газета New York Times со ссылкой на слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Если бы американцы продали Турции систему противоракетной обороны Patriot, ей не пришлось бы покупать С-400", - заявил Эрдоган, говорится в публикации, передает РИА Новости.

Сделка c Россией остается одним из основных раздражителей в американо-турецких отношениях, став основанием для санкций и ограничения военно-технического сотрудничества между партнерами по НАТО.

На вопрос New York Times оправданы ли такие трения с США, Эрдоган ответил: "Я думаю это того стоило... Мы вправе крепить нашу оборону, как нам заблагорассудится". Президент при этом высказался за то, чтобы "защищать" и "укреплять" отношения с американцами.