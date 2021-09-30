"Лукойл" остался лидером среди крупнейших частных компаний России - Forbes

Нефтяная компания "Лукойл" сохранила лидерство в рейтинге крупнейших частных компаний России, который опубликовал сегодня Forbes.

Выручка "Лукойла" за 2020 год составила 5639 млрд рублей, это на 28% меньше, чем годом ранее. Второе место заняла X5 Retail Group с выручкой 1978 млрд рублей. На третьем месте рейтинга расположился ретейлер "Магнит" (выручка 1553,8 млрд рублей), - передает ТАСС.

Четвертое место досталось металлургической компании "Норильский никель" (1124,2 млрд рублей), пятое - нефтяной компании "Сургутнефтегаз" (1 075 млрд рублей), шестую строчку заняла группа компаний "Мегаполис" (789,2 млрд рублей), на седьмой - "Татнефть" (720,7 млрд рублей). Замыкают десятку крупнейший частный производитель природного газа в России "Новатэк" (711,8 млрд рублей), металлургическая и горнодобывающая компания Evraz (770,3 млрд рублей) и НЛМК (668,6 млрд рублей).

Всего 200 крупнейших частных компаний за год заработали 43,4 трлн рублей - на 1,1 трлн рублей меньше, чем годом ранее, - уточняет издание.