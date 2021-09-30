Климатолог дал свой прогноз относительно предстоящей зимы

Прогнозировать погоду с каждым годом становится все сложнее, поскольку изменение климата вносит коррективы в атмосферные процессы, - рассказал в интервью радио Sputnik руководитель направления "Климат и энергетика" в российском Greenpeace Василий Яблоков.

"Метеорологи в последнее время сталкиваются с большими трудностями, и неточность прогнозов — не их вина. Привычная циркуляция в воздушных массах меняется, и всякие неожиданные процессы, связанные, например, с потеплением в Арктике, могут влиять на погоду крайне непредсказуемо", - объяснил Яблоков, передает РИА Новости.

Раньше погодные аномалии встречались не так часто, а предстоящей зимой вероятность таких аномалий достаточно велика.

"Мы можем ожидать и классическую зиму - снежную, холодную, как это было по сути в начале этого года и в конце прошлого года, и аномальные осадки, которые все чаще встречаются из-за изменения климата, и их отсутствие, как это было зимой 2019-2020 годов", - рассказал Яблоков, отметив, что из-за общей "нервозности" климата зимой россияне могут столкнуться и с температурными рекордами, и с далеким от нормы количеством осадков.

"Скорее всего, мы увидим новые рекорды как в сторону холода и осадков, так и в сторону бесснежья", - заключил климатолог.