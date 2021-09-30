Глава МИД Украины пригрозил России " серьезными проблемами"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с "РБК-Украина" заявил о готовности создать "серьезные проблемы" для России, обвинив Москву в "манипуляциях, лжи и цинизме".

Киев "не сидит, ожидая у моря погоды", а работает с партнерами над созданием условий, которые "вынудят Россию прекратить агрессию", - заявил он.

"Другой России нет. Именно такая Россия ведет войну и агрессию против Украины. Поэтому нужно вести переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны. Даже если для этого нам придется создать для нее серьезные проблемы", - сказал Кулеба, цитирует его РИА Новости.

Напомним, Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а все заявления об "российской агрессии" используются лишь в качестве предлога для размещения большего количества военной техники НАТО вблизи российских границ.