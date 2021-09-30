Ночная авария на трассе "Кавказ" унесла четыре жизни
Минувшим вечером в ДТП на трассе "Кавказ" в Баксанском районе Кабардино-Балкарии погибли четыре и пострадали три человека, - сообщил сайт "МВД Медиа".
Авария произошла в 21:50 на 432-м километре дороги на выезде из Баксана, в лобовую столкнулись Toyota и "Газель".
По предварительным данным, погибли водитель и три пассажира иномарки.
"Водителю "Газели" и двум его пассажирам, среди которых несовершеннолетний, была оказана медицинская помощь", - уточняется в сообщении, передает РИА Новости.
Специалисты устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
Напомним, это уже вторая авария на автодороге "Кавказ" за сутки. Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", утром на 424-м километре столкнулись три автомобиля: два человека погибли, еще трое пострадали.
Вестник Кавказа
в TwitterПодписаться