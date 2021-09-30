В Казахстане зафиксирован небольшой скачок заболевания коронавирусом

Впервые за несколько дней число новых заболевших в Казахстане превысило 2 тыс человек - за минувшие сутки в стране выявлены 2 252 новых заболевших коронавирусной инфекцией, - сообщает министерство здравоохранения.

Накануне было выявлено 1 925 заболевших.

Лидером по числу новых заболевших продолжает оставаться Алматы – здесь 510 новых инфицированных. На втором месте по числу заболевших столица – в Нур-Султане 249новых инфицированных. На третьей строчке Алматинская область с 212 новыми пациентами, - передает Sputnik Казахстан.

Более ста новых заболевших зафиксировано в Карагандинской (170), Восточно-Казахстанской (147), Актюбинской (141), Павлодарской (136), Шымкенте (126) и Костанайской (106) областях.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 884 886 заболевших коронавирусной инфекцией.

Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 опубликовала матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана.

По данным на 30 сентября, Акмолинская область переместилась из "красной" зоны в "желтую".

В "красной" зоне остаются Нур-Султан, Алматы, Карагандинская, Павлодарская области.

В "желтой" зоне - Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой": Туркестанская, Жамбылская Мангистауская, Кызылординская области.

Напомним, в зависимости от эпидситуации в регионах действуют те или иные ограничения.

Вместе с тем ситуация по коронавирусу в Казахстане стабилизируется, в связи с этим правительство поэтапно ослабляет карантинные меры.