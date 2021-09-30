Карабах станет движущей силой экономики Кавказа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в начале июля подписал указ о новом делении экономических районов страны. Число экономических районов увеличилось с 11 до 14. Баку стал отдельным экономическим районом, также были созданы Карабахский и Восточно-Зангезурский районы.

Ведущий аналитик Центра анализа международных отношений Азербайджана Орхан Багиров в статье для Eurasia Review отмечает, что Карабахский экономический район охватывает город Ханкенди, а также Агджабединский, Агдамский, Бардинский, Физулинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Шушинский и Тертерский районы. Создание этого региона важно для обеспечения восстановления и развития древнего Карабахского региона, обладающего особым богатым историко-культурным наследием и живописной природой.

В другой недавно созданный регион, Восточный Зангезурский, входят Джебраильский, Кельбаджарский, Губадлинский, Лачинский и Зангиланский районы. Они расположены в восточной части Зангезурского плоскогорья, окруженного Зангезурской горной грядой и занимающего обширную территорию от Лачина и Кельбаджара до Нахчывана, на границе с Арменией. Исторически эти районы находились в одном и том же географическом пространстве. На протяжении многих лет они входили в состав созданного в 1861 году Зангезурского уезда, были связаны традиционными социально-экономическими, историко-культурными узами, что диктует необходимость объединения их в одном экономическом районе.

Предполагается, что новое деление экономических районов в Азербайджане обеспечит экономическую специализацию, реализацию эффективной инвестиционной политики и повысит гибкость в управлении. Создание новых экономических зон даст импульс для восстановления и развития освобожденных территорий после 44-дневной войны. Поэтому утверждение нового деления экономических районов можно рассматривать как важный шаг в создании единого плана развития освобожденных территорий. Это также важно с точки зрения реинтеграции освобожденных территорий в экономику Азербайджана, что требует повышения эффективности работы по планированию развития экономических районов, обеспечения эффективности управления экономикой и пересмотра структуры этих экономических районов.

Использование экономических возможностей освобожденных территорий после их восстановления окажет существенное влияние на экономику Азербайджана. Из-за оккупации в Карабахе было закрыто около 7 тысяч предприятий, на которые в экономике Азербайджана приходилось 24% доходов от зерна, 41% производства ликеров, 46% - картофеля, 18% - мяса и 34% - молочной продукции. Эти земли также обладают богатыми месторождениями полезных ископаемых, таких как золото, медь, ртуть, хромит, свинец и цинк, которые незаконно эксплуатировались Арменией во время оккупации.

Восстановление этих производственных мощностей внесет существенный вклад в развитие разных секторов экономики, особенно сельского хозяйства. По предварительным оценкам, в ближайшие годы только за счет недавно созданного Восточно-Зангезурского экономического района будет сформировано около 4% экономики Азербайджана, поскольку район обладает большим экономическим потенциалом как с точки зрения промышленности, сельского хозяйства и животноводства, так и туризма. Хотя за время оккупации доля района в общем ВВП Азербайджана сократилась до 0,1%, в ближайшем будущем в Джебраильском, Кельбаджарском, Губадлинском, Лачинском и Зангиланском районах можно будет произвести сельскохозяйственную и промышленную продукцию в объеме около $1,76 млрд.

Освобожденные территории также обладают значительным потенциалом для развития возобновляемых источников энергии, особенно гидроэнергетики. На территории Карабаха формируется 25% местных водных ресурсов Азербайджана, то есть около 2,56 млрд кубометров водных ресурсов в год, что создает возможности для строительства гидроэлектростанций (ГЭС). Во время 44-дневной войны Азербайджан вернул себе контроль над 30 ГЭС, которые эксплуатировались армянскими оккупантами. Многие из этих электростанций были восстановлены, на других продолжаются восстановительные работы.

Карабах также обладает значительным потенциалом солнечной и ветровой энергии. По предварительным оценкам Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, потенциал региона составляет 4000 мегаватт солнечной энергии и до 500 мегаватт в ветроэнергетике. Кельбаджарский и Лачинский районы обладают большим потенциалом ветровой энергии, тогда как Зангиланский, Джебраильский и Физулинский районы - солнечной энергии.

Для реализации экономического потенциала освобожденных территорий необходима устойчивая транспортная инфраструктура. Поэтому одним из основных направлений программы восстановления освобожденных территорий стало создание комплексной транспортной инфраструктуры. Международный аэропорт Физули уже построен, проведены тестовые полеты. Взлетно-посадочная полоса этого аэропорта составляет 3 км в длину и 60 метров в ширину. Также в Карабахе строится два других международных аэропорта в Зенгиланском и Лачинском районах.

Начаты работы по восстановлению и расширению сети автомобильных и железных дорог на освобожденных территориях. Некоторые трассы уже введены в эксплуатацию. Эти дороги позволят добраться до Карабаха с северного, восточного и южного направлений, превратив его в транспортный региональный узел.

Экономический потенциал освобожденных территорий в сельском хозяйстве, энергетике, транспорте и других секторах демонстрирует, что реализация этих возможностей и эффективное управление посредством нового деления экономических районов внесут значительный вклад в экономическое развитие Карабаха и всей азербайджанской экономики. Одна из основных целей восстановления Карабаха - повысить его долю в экономике Азербайджана до уровня, существовавшего до оккупации. Экономическое развитие Карабаха и Восточного Зангезурского экономических районов и их доступ к международным транспортным коридорам "Север-Юг" и "Восток-Запад", а также к Зангезурскому коридору также превратят Карабах в движущую силу экономики Южного Кавказа. Как двигатель экономического развития, он станет символом регионального сотрудничества, а не регионального конфликта, как это было во время армянской оккупации.