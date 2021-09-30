Северная Корея испытывает гиперзвуковую ракету

В начале этой недели Северная Корея провела испытания новой гиперзвуковой ракеты, сообщает государственное информационное агентство KCNA. Так КНДР присоединилась к гонке наравне с крупными военными державами, развертывающими передовые системы вооружений. Как отмечает Reuters, южнокорейские военные заявили, что Северная Корея выпустила ракету у своего восточного побережья в сторону моря. При этом Пхеньян призвал Соединенные Штаты и Южную Корею отказаться от своих "двойных стандартов" в отношении программ вооружений и возобновить дипломатические переговоры.

Северная Корея неуклонно развивает свои системы вооружений в тупиковой ситуации, связанной с переговорами, направленными на уничтожение ее ядерных арсеналов и баллистических ракет в обмен на ослабление санкций США.

В отличие от баллистических ракет, которые летят в космическое пространство, прежде чем вернуться по крутой траектории, гиперзвуковое оружие приближается к целям на более низких высотах и может достигать скорости более чем в пять раз превышающей скорость звука - около 6200 км в час.

Как заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, гиперзвуковая ракета Севера находится на ранней стадии разработки, судя по зафиксированной скорости и другим данным, и потребуется "значительный период времени", прежде чем ее можно будет использовать в бою.

Согласно докладу, северокорейский лидер Ким Чен Ын не присутствовал при запуске. Но ракета, получившая название Hwasong-8, достигла своих технических целей, "включая управляемую маневренность и характеристики планируемого полета отдельной гиперзвуковой планирующей боевой части".

Оружие нового поколения

Гиперзвуковое оружие считается следующим поколением оружия, цель которого - лишить противников возможности отреагировать и применить традиционные механизмы обороны. Эти испытания могут означать, что Север вступает в ускоряющуюся гонку за развертывание оружия, в которой уже участвуют США, Россия и Китай.

В понедельник Соединенные Штаты заявили, что они испытали воздушно-реактивное гиперзвуковое оружие. Это стало первым успешным испытанием такого класса оружия с 2013 года. В июле Россия успешно испытала гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон" - оружие, которое президент Владимир Путин назвал ракетной системой нового поколения, которой нет равных в мире.

Специалист по ракетам из Корейского аэрокосмического университета Чан Ён Кын, заявил, что северокорейские испытания гиперзвукового планирующего летательного аппарата (HGV), скорее всего, не увенчались успехом, учитывая, что полет выполнялся на скорости 2,5 Маха. "Технологии Севера несравнимы с технологиями США, России или Китая, и на данный момент, похоже, они могут быть использованы в ближнем бою - против Южной Кореи или Японии", - сказал специалист корейского Аэрокосмического университета Чанг Йонг Кюн.

На прошлой неделе Северная Корея заявила, что готова рассмотреть идею проведения еще одного саммита с Сеулом. Переговоры о денуклеаризации, начатые между тогдашним президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в 2018 году, зашли в тупик с 2019 года.