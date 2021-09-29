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Калын: нормализация отношений с Арменией окажет влияние на стабильность в регионе

Калын: нормализация отношений с Арменией окажет влияние на стабильность в регионе

Турция положительно относится к нормализации отношений с Арменией, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.

Он подчеркнул, что главной причиной, по которой Анкара заморозила отношения с Ереваном была оккупация Карабаха.

"Теперь, когда эта проблема решена, фактически, нет никаких препятствий для нормализации отношений с Арменией, в то же время есть некоторые вопросы, связанные с Карабахом, которые еще предстоит решить", - добавил Калын.

Пресс-секретарь отметил, мирное соглашение между Анкарой и Ереваном "окажет очень серьезное влияние на региональную стабильность". По его словам, это нужно Армении, Азербайджану и Турции.

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Вестник Кавказа

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