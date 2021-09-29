Дорожные работы пройдут в Алматы до 1 октября

В Алматы перекроют дороги до 1 октября, сообщает пресс-служба акимата города.

Отмечается, что перекрытие дорог связано с проведением ремонтных работ.

"В связи с проведением дорожно-ремонтных работ с 30 сентября по 1 октября с 18:00 до 07:00 по местному времени в ночное время будет частичное перекрытие проезжей части на участке дороги по улице Центральная от улицы вдоль БАКа до улицы Центральная 82 (АЗС "КазМунайГаз"), - сказано в сообщении.

В ведомстве порекомендовали гражданам корректировать свой маршрут заранее.