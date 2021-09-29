Как проголосовала Германия

Когда дело доходит до выборов, Германия все еще во многих отношениях разделенная страна. В целом консервативные христианские демократы (ХДС) канцлера Ангелы Меркель доминировали на юге и западе, в то время как левоцентристские социал-демократы (СДПГ) показывали лучшие результаты в остальной части страны, за исключением некоторых областей бывшей Восточной Германии, где отмечается мощная поддержка ультраправой Альтернативы для Германии (АдГ).

Deutsche Welle отмечает, что почти во всей Баварии по-прежнему доминирует ХДС/ХСС, несмотря на ее худшие общие результаты на выборах с 1949 года. Исключение составляет крупнейший город Баварии, Мюнхен, где Зеленые стали крупнейшей партией. Юго-западная земля Баден-Вюртемберг считается оплотом ХДС, несмотря на то, что Зеленые возглавляют правительство этой земли. При этом Зеленые выиграли в университетских городах Фрайбург, Тюбинген и Гейдельберг с их многочисленным молодым электоратом. Особенно интересна самая густонаселенная земля Германии, Северный Рейн-Вестфалия, которая представляет собой своего рода Германию в миниатюре. СДПГ наиболее сильна в ржавой полосе земли Рур, в то время как ХДС наиболее сильна в сельских районах.

Напротив, восточно-германские земли Мекленбург-Передняя Померания и Бранденбург полностью окрашены в красный цвет - СДПГ показала лучшие результаты во всех округах. Северные земли Шлезвиг-Гольштейн и Саксония-Ангальт также все больше поддерживают СДПГ. В меньшей степени тоже самое наблюдается в части Нижней Саксонии. Решающим поворотным моментом стал избирательный округ уходящего канцлера Мекленбург-Передняя Померания, который стал красным после того, как кандидат от СДПГ победил кандидата от ХДС, который должен был заменить Меркель.

Оплот ультраправых на востоке

В юго-восточной Германии прослеживается ультраправая популистская полоса. АдГ доминирует почти во всей Саксонии, а также в южной части Тюрингии и южной части Саксонии-Ангальт. Все три региона ранее были частью Германской Демократической Республики. В Саксонии АдГ стала самой сильной партией, за нее голосовал почти каждый четвертый избиратель. Там ранее доминирующий ХДС отстал от СДПГ и занял третье место. АдГ также заняла первое место в Тюрингии. Комментируя проигрыш, председатель Бранденбургского ХДС Ян Редманн написал в Твиттере, что "ХДС не должна становиться западногерманской партией после ухода Ангелы Меркель". У Зеленых есть свои опорные пункты, разбросанные по всей Германии, а не сосредоточенные в одном штате или регионе – это крупные города и университетские городки.

Кто получает прямые мандаты и где?

Когда дело доходит до прямых мандатов, результаты обычно совпадают со вторым голосованием по партийным спискам. Заметным исключением стала Левая партия, которая получила три места по прямому мандату - два в Берлине и одно в Лейпциге - при этом набрав менее 5% голосов по всей стране, что более чем на 4% ниже национального показателя 2017 года.

Партии, не преодолевшие барьер в 5%, не получают мест в парламенте Германии. Но поскольку Левая партия получила три прямых мандата, она все равно получит места по партийным спискам. В Германии известные политики часто баллотируются как по прямым мандатам, так и по спискам своих партий. Сопредседатель Зеленых Роберт Хабек выиграл свой избирательный округ Фленсбург-Шлезвиг - это первый раз, когда его партия выиграла в этом штате. ХДС потерял много мест с прямым мандатом в восточных штатах, при этом 16 мест достались АдГ. Зеленые также получили 16 мест по прямому мандату.

Как голосовали старшие и младшие возрастные группы

Население Германии стареет, и это отражается на результатах выборов. Исторически центристские партии - ХДС/ХСС и СДПГ - гораздо более популярны среди пожилых избирателей, чем среди молодых. ХДС/ХСС набрали 38% голосов среди тех, кто старше 70, но только 10% среди молодежи до 25 лет. СДПГ получила 35% голосов среди тех, кто старше 70 лет, и 15% голосов среди молодежи до 25 лет. Пожилые избиратели превосходят по численности более молодых и имеют более высокий уровень явки. У Зеленых, СВДП и Левых схожие проблемы. Все они намного лучше справляются с избирателями младшего возраста, чем с избирателями старшего возраста. АдГ сохраняет популярность у обеих категорий и в основном поддерживается избирателями среднего возраста.

Незначительный гендерный разрыв

Голосуют ли женщины в Германии иначе, чем мужчины? В какой-то степени пол отражается на выборе партии. Мужчины и женщины примерно одинаково поддерживают ХДС/ХСС и Левую партию. СДПГ и Зеленые имеют немного больше поддержки среди женщин, чем мужчин. АдГ и СВДП больше популярны у мужчин. У АдГ на 4% больше поддержки среди мужчин, чем среди женщин. Этот раскол лишь частично отразился на составе Бундестага. У Зеленых большинство представителей-женщин, а 87% представителей АдГ - мужчины. Хотя за ХДС/ХСС голосуют равное количество женщин, 77% их представителей - мужчины.