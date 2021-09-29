Мавзолей хана Шах-Али в Рязанской области

Одной из виднейших достопримечательностей города Касимова в Рязанской области является текие (мавзолей) хана Шах-Али, который был воздвигнут в XVI веке.

Высота сооружения составляет около 5 м, размеры 13,5 на 8,5 м. В мавзолее имеются большая комната, в которой покоится хан Али Шах, его супруга и родственники, а также маленькая комната, в которой совершались молитвы и читали Коран.

Над дверью, ведущей в большую комнату, можно увидеть надпись в две строки: "Строитель и собственник этого здания – Шах-Али-хан, сын Шейх-Адмяр-Султана: 21 числа месяца Рамадана 962 года (9 августа 1555 г.)".

Вторая же надпись гласит о том, что нет Бога кроме Аллаха.

В настоящее время здание входит в состав филиала Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.