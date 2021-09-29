Автобус едва не опрокинулся в кювет в Краснодаре

Частный автобус, выполнявший маршрут Краснодар-Туапсе с 38 пассажирами, съехал с обочины на Ростовском шоссе в Краснодаре, застрял и накренился.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что авария произошла на 9 км Ростовского шоссе. "При объезде дорожного затора водитель частного автобуса, следовавшего по маршруту Краснодар - Туапсе, допустил съезд с обочины и застрял в наклоненном положении. В автобусе находились 38 человек, детей нет", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

В настоящее время прибывшие на место аварии спасатели стабилизировали положение автобуса. В скором времени он продолжит движение по маршруту.