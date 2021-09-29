В Дагестане заработал образовательный проект "Солнечная школа"

В Министерстве энергетики и ЖКХ Дагестана сообщили о том, что в республике заработал образовательный проект "Солнечная школа".

"Солнечной школой" стала Шангодинско-Шитлибская средняя школа Дагестана, где была установлена опытная гибридная солнечная станция на 1,8 кВт с накопителями энергии", - информирует образовательное ведомство.

Проект представляет собой обучающую программу, позволяющую учащимся и учителям школ узнавать новое о солнечной энергетике и экологически чистых источников энергии.