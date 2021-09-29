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Армавир примет первый межегиональный астрофестиваль

Армавир примет первый межегиональный астрофестиваль

Первый межрегиональный астрономический фестиваль "Дотянуться до звезд", который откроется под Армавиром 1 октября, соберет астрономов со всего Юга России.

Фестиваль будет проходить с 1 по 3 октября на Фестивальной поляне - три дня его участники будут жить в кемпинге и наблюдать за звездами, а основу фестивальной программы составят астрономические наблюдения с помощью телескопов, лекции специалистов в области астрономии и астрофизики, просмотр фильмов, мастер-класс по астрофотографии звездного неба, работа тематических площадок и многое другое, - передает портал Юга.ру.

Организуют фестиваль администрация Армавира, городское отделение Русского географического сообщества и Ассоциация музеев космонавтики России, - говорится в сообщении.

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Вестник Кавказа

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