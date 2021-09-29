Россияне увидят узбекский фильм "Рассвет жемчужины Востока"

На Ташкентском международном кинофестивале 1 октября состоится премьера документального фильма "Рассвет жемчужины Востока".

Фильм стал совместным проектом Национального агентства "Узбеккино" и российского телеканала "Культура". В будущем ленту покажут по российскому телевидению.

"В последние годы очень продуктивно работаем с "Узбеккино", снимаем документальные фильмы, которые идут в эфире нашего телеканала. Это фильмы, посвященные истории, культуре, традициям Узбекистана", - сообщила коммерческий директор телеканала "Культура" ВГТРК Виктория Кривицкая.

Она уверена, взаимное проникновение культур способно заложить основы толерантности, культурного сотрудничества и взаимного сосуществования.

"Три недели мы провели в Узбекистане. Снимали в Ташкенте, Самарканде, Муйнаке, Нукусе. Этот фильм посвящен всему самому интересному, яркому и необычному, что есть в современном искусстве и культуре Узбекистана. Это традиционная и современная хореография, кино, театр, балет, музыка, архитектура, прикладное искусство", - поделился режиссер проекта Павел Селин.

В картине семь глав о самых интересных достижениях в культуре Узбекистана.

"Наш фильм - "Рассвет жемчужины Востока" - эксперимент для телеканала "Культура". Такого бодрого продукта у них в эфире, наверное, еще не было. Метод максимального включения журналиста, ведущего в происходящие события должен помочь этому фильму "зайти" зрителю, чтобы его увлечь и удержать у экрана", - добавил режиссер.