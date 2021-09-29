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Нефтехимический завод в Павлодаре остановят на месяц

Нефтехимический завод в Павлодаре остановят на месяц

Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ) 1 октября встанет на плановый ремонт, пишет Sputnik Казахстан.

На сайте предприятия сообщается, что будут проведены ремонтные работы на всех технологических установках завода. Стабильный режим работы планируется возобновить до конца октября.

Плановый ремонт на заводе проводится ежегодно, капитальный - раз в три года, в последний раз в 2018 году.

В этом году остановочный ремонт ПНХЗ переносился дважды. "Основная причина переноса - необходимость поддержания баланса на внутреннем рынке дизельного топлива, в том числе с учетом спроса со стороны сельскохозяйственных товаропроизводителей", - отмечается в сообщении.

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Вестник Кавказа

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