Россия и Узбекистан готовят новую программу сотрудничества

Власти России и Узбекистана намерены в 2022-2026 годах расширить торгово-экономическое, инвестиционное и культурно-гуманитарное сотрудничество.

Как сообщили в Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана, новые направления сотрудничества обсудили в Ташкенте зампремьера Узбекистана Сардор Умурзаков и министр экономического развития РФ Максим Решетников. Стороны договорились расширить спектр инвестиционных проектов и торговых соглашений.

"Даже в не самых простых условиях вновь видим положительную динамику взаимной торговли. За семь месяцев этого года фиксируем рост 3,8% к такому же периоду прошлого года", - подчеркнул Решетников.

В настоящее время страны связывает 151 совместный инвестпроект на сумму около $15 млрд.

Россия и Узбекистан "рассчитывают, что положительная динамика взаимной торговли сохранится до конца текущего года", отметил российский министр.