Узбекистан заблокировал ряд сайтов букмекерских контор

Более десяти сайтов букмекерских контор заблокировали в Узбекистане, сообщает пресс-служба Агентства по защите прав потребителей.

В ведомстве заявили, что все закрытые порталы связаны с букмекерской деятельностью.

Стоит отметить, что в республике организация азартных игр и букмекерские конторы запрещены согласно статье 278 ("организация и проведение азартных и других основанных на риске игр") УК РУз.

Также вне закон объявлено распространение в рекламе информации о продукции, производство или реализация которой запрещены законодательством, в том числе о тотализаторах и букмекерских конторах.

"Несмотря на это, рынок онлайн-букмекеров ведет активное развитие через интернет. Сотрудники Агентства по защите прав потребителей на постоянной основе изучают соответствие рекламной информации, размещаемой в социальных сетях, требованиям законодательства о рекламе", — сказано в сообщении.