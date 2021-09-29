Григорян будет тренировать женскую команду ЦСКА

Бывший главный тренер махачкалинского "Анжи" и ереванского "Алашкерта" Александр Григорян возглавит женскую команду ЦСКА.

55-летний специалист сменит Сергея Лаврентьева, покинувшего 29 сентября пост главного тренера команды, передает Sport24.

Напомним, в сентябре Александр Григорян подал в отставку с поста главного тренера "Алашкерта". Под его руководством клуб впервые в истории клубного футбола Армении вышел в основной раунд еврокубка, выиграв путевку в Лигу конференций.