Первый российский Музей охраны детства и материнства заработает в Подмосковье

Уникальный для России Музей охраны материнства и младенчества, в котором можно будет узнать об истории отечественного повивального дела, заработает до конца года в бывшем родильном приюте имения "Ильинское-Усово" (Московская область), которым владели представители Императорского Дома Романовых, об этом сообщила председатель наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.

Она подчеркнула, что в результате реставрации удалось сохранить историческое здание в состоянии, максимально близком к подлинному.

"В конце 2021 года мы планируем создать в родильном приюте в Ильинском первый в России Музей охраны материнства и младенчества, экспозиция которого будет посвящена истории повивального дела, родовспоможению и медицине", - цитирует Громову РИА Новости.

Особый выставочный стенд посвятят крестинам, проводившимся в Ильинском храме неподалеку: великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Федоровна становились восприемниками многих детей, родившихся в приюте.

"Очень важно, сохраняя преемственность исторической памяти, рассказывая о традициях благотворения в России, опираться на такие мемориальные здания: их необходимо восстанавливать, реставрировать, музеефицировать, поскольку они ветшают и разрушаются", - отметила Громова.