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Авария унесла две жизни под Волгоградом

Авария унесла две жизни под Волгоградом

Два человека погибли в результате аварии на трассе в Волгоградской области, проинформировали в пресс-службе ГУМВД по региону.

Ведомство сообщает, что на трассе Р-22 "Каспий" в Михайловском районе столкнулись ВАЗ-2114 и "Газель", после чего оба автомобиля загорелись.

Также правоохранители сообщают, что на этом участке трассы в настоящее время движение транспорта затруднено, на месте работают представители областного ГИБДД.

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Вестник Кавказа

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