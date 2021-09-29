Назарбаев: победа Азербайджана в Отечественной войне имеет важность для тюркского мира

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Нур-Султане с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сагибой Гафаровой.

В ходе беседы Назарбаев заявил, что внимательно следит за процессами, которые в настоящее время разворачиваются в Азербайджане.

"Одержанная Азербайджаном в Отечественной войне победа имеет огромную важность для всего региона, для тюркского мира", - подчеркнул он.

Первый президент Казахстана также поделился воспоминаниями о 3-м президенте Азербайджана Гейдаре Алиеве и высоко оценил экономические процессы и успешные реформы в разных областях государственного строительства в республике за прошедшие 30 лет.

Назарбаев отметил, что внешнеполитический курс Ильхама Алиева, шаги по обеспечению мира и стабильности в регионе, открытие транспортных коридоров при новых реалиях способствовали значительному росту международной репутации Азербайджана.

В рамках беседы Сагиба Гафарова передала Нурсултану Назарбаеву приветствия и пожелания президента Ильхама Алиева, а также напомнила о заслугах двух глав государств в укреплении азербайджано-казахстанских отношений.