В Грузии пройдут учения Еternity-2021

Грузия примет трехсторонние командно-штабные учения Еternity-2021, участие в которых также примут силы обороны Гругии и вооруженные силы Турции и Азербайджана.

По данным Минобороны Грузии, учения пройдут в период с 4 по 8 октября и будут направлены на повышение навыков и умений участников в сфере обеспечения безопасности различных экономических проектов международного значения на территории трех стран, развития их оперативных, учебных и аналитических способностей.

Страны по очереди в рамках ротации с 2000 года принимают учения на своей территории. Последний раз Грузия принимала учения в 2018 году, отмечает Sputnik Азербайджан.