Грузинский "Винный путь" пополнится новыми объектами

Один из самых популярных туристических проектов Грузии "Винный путь", призванный популяризировать небольшие винные хозяйства страны, до конца года пополнится 48 новыми объектами, сообщает Национальная администрация туризма Грузии.

Новые винные хозяйства уже открылись в Кахети, Мцхета-Мтианети, Имерети, Самегрело, Квемо Картли, Шида Картли, Гурии, Рача-Лечхуми. Власти страны помогли им в создании необходимой инфраструктуры: изготовлены дорожные указатели и именные доски хозяйств, на центральных трассах регионов установлены специальные указатели, на которых туристы смогут получить информацию об объекте.

"Ареал участников проекта "Винный путь" расширился. В этом году администрация туризма установила дорожные знаки для 28 новых объектов винного туризма по всей стране. Вскоре они появятся еще у 20 новых объектов. К концу года в проекте будут задействованы 48 новых винных хозяйств", – говорится в сообщении, передает Sputnik Грузия.

В этом году только в Самегрело - Земо Сванети появилось шесть туристических маршрутов, общая протяженность которых составляет 105 км. В Самцхе-Джавахети, Имерети и Гурии протяженность маршрутов составляет 120 км. Инфраструктурные работы должны завершиться в октябре, говорится в сообщении.