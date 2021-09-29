Владимиров: новый терминал позволит утроить пассажиропоток аэропорта Ставрополя

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о том, что строительство нового терминала аэропорта Ставрополя позволит довести пассажиропоток до миллиона человек в ближайшие несколько лет.

Он также отметил, что по итогам прошлого года пассажиропоток аэропорта составил 338 тыс человек.

"Очень бы хотелось, чтобы аэропорт Ставрополя перешагнул в ближайшие 3-4 года цифру 1 млн перевезенных пассажиров, это без расширения не получится", - сказал он во время прямой линии с жителями региона в среду.

Новый терминал аэропорта планируется ввести в работу в 2023 году, уточняет ТАСС.