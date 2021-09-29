У ставропольской минералки может появиться единый бренд

Разливаемая на Ставрополье минеральная вода должна продаваться под единым брендом, который будет способствовать узнаваемости продукта, - заявил заместитель председателя правительства Ставропольского края Николай Афанасов.

"На территории Кавказских Минеральных Вод мы имеем воду, которая уникальна, разливается только на территории Ставропольского края. Ее надо брендировать, чтобы было 10−15 производителей, но этикетка, бренд, бутылка должна быть одна, чтобы не только в России, но и во всем мире понимали, откуда эта продукция. Также надо делать единый бренд курортов Ставрополья - они единичны в России", - цитирует Афанасова "Это Кавказ".

В развитие Кавминвод до 2030 года будет вложено 50 млрд рублей, что позволит создать всю необходимую инфраструктуру, и для того, чтобы увеличился поток туристов, нужно будет развивать этот бренд, чтобы увеличить экспорт услуг, добавил зампред.