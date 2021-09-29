Победители школьных олимпиад получат премии главы региона в КБР

В соответствии с указом главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова, будут присуждены премии победителям всероссийских и региональных школьных олимпиад 2020-2021 учебного года, а также их педагогам.

"Премии главы Кабардино-Балкарской Республики получат три призера заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 48 победителей регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, семь победителей республиканской олимпиады по родным языкам и 56 педагогических работников, которые подготовили учащихся общеобразовательных учреждений", - сообщили в пресс-службе главы и правительства региона, уточнив, что среди лауреатов премии главы КБР больше всего победителей по таким предметам, как иностранные языки, биология, физкультура, экология, история, обществознание и литература.