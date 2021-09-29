Лига чемпионов: "Зенит" разгромил "Мальме" в Петербурге

Только что в Санкт-Петербурге завершилась встреча 2-го тура Лиги чемпионов в группе Н между российским "Зенитом" и "Мальме" из Швеции.

Победу со счетом 4:0 одержали хозяева поля. В составе победителей отличились Клаудиньо (9-я минута), Далер Кузяев (49-я минута), Алексей Сутормин (80-я минута) и Вендел (90+5-я минута).

Следующий матч подопечные Сергея Семака проведут на выезде против туринского "Ювентуса".