Азербайджан и Грузия подписали соглашения о сотрудничестве

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сообщил о подписании с Грузией ряда соглашений о сотрудничестве.

Он отметил, что подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в области стандартизации и метрологии, оценки соответствия, а также меморандумы о взаимопонимании между фондом поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана, агентством по развитию малого и среднего бизнеса и аналогичными структурами Грузии.

"Реализация вопросов, вытекающих из этих документов, важна для развития наших взаимовыгодных отношений", – подчеркнул Микаил Джаббаров.