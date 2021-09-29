Олимпиада-2022 пройдет без иностранных болельщиков

МОК не допустит на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине иностранных болельщиков, сообщает пресс-служба комитета.

"Билеты будут продаваться исключительно зрителям, проживающим на материковой части Китая, которые соответствуют требованиям мер по борьбе с коронавирусом", - сказано в сообщении.

Отмечается, что спортсмены, прошедшие полную вакцинацию, по прибытии будут внесены в специальную систему управления. Непривитые участники Игр по прибытии в Пекин пройдут трехнедельный карантин.

Напомним, что зимние Олимпийские игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.