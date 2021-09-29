Плодоовощной союз назвал причину подорожания огурцов в России

Холодная погода в сентябре повлияла на ускорение темпов роста цен на помидоры и огурцы в России, сообщил журналистам

исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков, говоря о причине роста цен на помидоры и огурцы, сказал, что во всем виновато похолодание.

Так, по его словам, во многих центральных и северо-западных России температура воздуха была ниже климатической нормы. "Нынешний сентябрь оказался достаточно холодным, особенно по сравнению с прошлогодним. В результате отопление в парниках пришлось включить рано, а продукция стала дорожать более быстрыми темпами", - сообщил он.

При этом он отметил, что продолжающийся рост производства позволяет сдерживать рост цен на томаты и огурцы.