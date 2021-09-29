ДТП в Израиле унесло жизни пяти человек

В результате автоаварии с участием автобуса и двух легковушек на севере Израиля погибли пять человек, еще 30 получили ранения. Об этом сообщает радио Kan.

Отмечается, что жертвами происшествия стали водитель автобуса, а также мать и трое детей, находившиеся в одном из автомобилей. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

По предварительным данным, автобус перевернулся и перекрыл дорогу в обоих направлениях. В спасении пострадавших

были задействованы вертолеты медицинской службы и армии Израиля, передает телеканал "Звезда".