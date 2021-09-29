В Сочи человек попал под колеса поезда

Поезд, следовавший из Нижнего Новгорода в Адлер, насмреть сбил мужчину в Сочи, сообщает пресс-служба МВД на транспорте по ЮФО.

Отмечается, что человек переходил дорогу в неположенном месте.

"Сегодня в 10:45 по московскому поступило сообщение в дежурную часть Сочинского ЛУ МВД России на транспорте о том, что пассажирский поезд Нижний Новгород - Адлер применил экстренное торможение во избежание наезда на человека. Наезда избежать не удалось", - сказано в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают личность мужчины и обстоятельства трагедии.

В краевой транспортной полиции края отметили, что погибший являлся жителем Удмуртии.