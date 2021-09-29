Коронавирус продлит школьные каникулы на Ставрополье

Власти Ставропольского края продлят осенние каникулы в школах региона для создания эпидемиологической паузы, сообщил губернатор Владимир Владимиров, отметив, что каникулы начнутся в конце октября - на неделю раньше обычного.

"Мы точно рассматриваем необходимость, и, скорее всего, необходимость такую примем - [объявить] на неделю раньше начало каникул, 22 октября будет последний день учебы. Это связано с тем, что двухнедельная эпидемиологическая пауза будет очень необходима", - сказал он во время прямой линии с жителями региона

Он также отметил, что ситуация в школах региона стабилизировалось, количество детей, находящихся на карантине, составляет чуть больше семи тысяч человек.