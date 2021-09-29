Карен Вртанесян: власти Армении вели войну против своего народа

Координатор специализированного военного сайта Razm.info Карен Вртанесян рассказал о современной ситуации в Армении.

Он отметил, что в настоящее время ситуация в стране намного хуже, чем после войны. По его словам, Никол Пашинян продолжает ухудшать эту ситуацию.

Однако Вртанесян подчеркнул, что уход премьер-министра автоматически не решит все проблемы. Он также добавил, что приход Пашиняна к власти только усилил проблемы в стране.

Вртанесян заключил, что во время войны армянские власти вели информационную войну против собственного народа.