Росстат сообщил о снижении цен на морковь, капусту, лук и яблоки

Согласно данным Федеральной службы госстатистики, был о зафиксировано снижение индекса потребительских цен за период с 21 по 27 сентября.

Так, по информации Росстата, за указанный период в России снизились цены на некоторую плодоовощную продукцию. "Подешевели: яблоки – на 2,0%, морковь – на 1,2%, капуста белокочанная и лук репчатый – на 0,5%", - указано в отчете.

Уточняется, что стоимость помидор, огурцов и картофеля за отчетный период выросли.