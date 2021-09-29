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Росстат сообщил о снижении цен на морковь, капусту, лук и яблоки

Росстат сообщил о снижении цен на морковь, капусту, лук и яблоки

Согласно данным Федеральной службы госстатистики, был о зафиксировано снижение индекса потребительских цен за период с 21 по 27 сентября.

Так, по информации Росстата, за указанный период в России снизились цены на некоторую плодоовощную продукцию. "Подешевели: яблоки – на 2,0%, морковь – на 1,2%, капуста белокочанная и лук репчатый – на 0,5%", - указано в отчете.

Уточняется, что стоимость помидор, огурцов и картофеля за отчетный период выросли.

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Вестник Кавказа

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