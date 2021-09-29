Токаев заявил, что находится в постоянных контактах с Ильхамом Алиевым

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

В ходе переговоров Токаев отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном успешно развивается по восходящей линии.

"Я нахожусь в постоянном контакте с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Мы постоянно обмениваемся мнениями о текущей ситуации, о перспективах развития, взаимоотношениях между нашими странами. Мы очень успешно сотрудничаем, начиная с обретения независимости", - сказал он.

Глава государства также рассказал об активизации межпарламентского диалога между странами.

"В последние годы парламентская дипломатия приобретает все большее политическое значение, о чем свидетельствуют итоги состоявшегося на днях заседания ТюркПА. Это заседание было в высшей степени успешным, принят очень содержательный совместный документ", - подчеркнул Токаев.

Сахиба Гафарова, в свою очередь, напомнила, что Азербайджан и Казахстан являются стратегическими партнерами и имеют общие корни, культуру и схожие традиции.