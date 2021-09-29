В Грузии начинают вакцинировать детей от 12 лет

В ближайшие дни в Грузии начинается кампания по вакцинации детей старше 12 лет против коронавируса. Об этом сообщил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, медицинский директор Детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.

По его словам, грузинские медики едины во мнении, что для улучшения эпидемической ситуации нужно начать вакцинацию детей с 12 лет.

Чхаидзе подчеркнул, что у республики два варианта развития ситуации: первый – это следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и вакцинировать подростков с 12 лет только в случае, если они относятся к группе риска, а второй – вакцинировать всех детей старше 12 лет, вне зависимости от состояния здоровья.

Также он напомнил, что по второму пути уже идут США, Канада и некоторые европейские страны.