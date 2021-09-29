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Премьер Грузии прокомментировал встречу с Ильхамом Алиевым

Премьер Грузии прокомментировал встречу с Ильхамом Алиевым

Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили назвал встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым замечательной. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Напомним, что грузинский премьер-министр прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

"Была замечательная встреча с президентом Азербайджана, обсудили азербайджано-грузинские связи и важность региональных преобразований", - заявил он.

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Вестник Кавказа

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