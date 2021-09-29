Путин: Россия опережает мир на годы в сфере ядерной космической энергетики

Россия опережает конкурентов на 6-7 лет в сфере разработки уникальных технологий ядерной космической энергетики, заявил российский лидер Владимир Путин на совещании по развитию космической отрасли.

По его словам, российские ученые заметно продвинулись в разработке уникальных технологий ядерной космической энергетики. "По оценке специалистов, Россия в этой сфере опережает всех наших конкурентов, опережает весь мир на 6-7 лет", - сказал он.

Далее глава государства обратил внимание на то, что данное преимущество должно быть поддержано в области космонавтики.